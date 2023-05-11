Saldırı hazırlığı yapıyorlardı, uzun namlulu silahlarla yakalandılar

Kurdukları motosikletli tetikçi ağıyla birçok cinayet ve yaralama olayına karışan Barış Boyun çetesine düzenlenen son operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin eylem hazırlığındayken yakalandığı iddia edildi. Eylem hazırlığındaki şüpheliler yaşanan bir kaza sonucu yakalanırken, operasyonda 2’si uzun namlulu çok sayıda silah ele geçirildi.

Habip ATAM

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Barış Boyun grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik dün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskında 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 10'unun, daha önce düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan firari şüpheliler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 tabanca bulundu.

EYLEM HAZIRLIĞINA OPERASYON

Polis ekiplerince yakalanan diğer 7 şüphelinin ise eylem hazırlığında olduğu iddia edildi. Organize Şube ekiplerinin operasyonuyla engellenen eylem hazırlığı, Zeytinbunu’ndaki bir kaza sonucunda ortaya çıktı. İddiaya göre, kaza yapan şüpheliler, aracı bırakarak kaçtı. İlçe polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, tabanca, Kalaşnikof tüfek şarjörü ve bir de tabanca bulundu. Durum Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.

UZUN NAMLULU SİLAH VE TABANCA

Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için adeta iğneyle kuyu kazdı. Terk edilen aracın görüntüleri kameralardan incelendi. Sürekli Zeytinburnu’nda benzer güzergahta hareket ettiği anlaşıldı. Ekipler, araca binen ve inen şüphelilerden bazılarını belirledi. Takip edilen şüphelilerin Barış Boyun’un adamları olduğu anlaşıldı. Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından, 7 şüpheli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, biri AK 47 (Kalaşnikof) olmak üzere 2 uzun namlulu silah ile 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

10'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın 10'u dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Eylem hazırlığındayken yakalanan 7 şüphelinin sorgusunun devam ettiği, saldırı hazırlığının kime yönelik olduğunun araştırıldığı öğrenildi.