Eski bakanlar Meclis’te yemin etti… “Gözlerin ışıldıyor mu?”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 Bakan ile Milletvekili seçilen 16 eski Bakan Meclis’te yemin etti. İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu kürsüdeyken “Hoş geldin, oh, ohh” diye laf atıldı. Nurettin Nebati yemin ederken de “Gözlerin ışıldıyor mu?” şeklinde sataşma oldu. Vedat Bilgin ve Mahmut Özer, yemin metnini okurken hata yapınca tekrarlamak zorunda kaldı.

Veli TOPRAK

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha önce yemin etmeyen milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi. Kürsüye önce AKP'den Milletvekili seçilen eski bakanlar geldi.

İlk yemini eden Vedat Bilgin, yemin metnini okumadan önce “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yemin törenine başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum” dediği için ikinci defa yemin etmek zorunda kaldı.

Milli Eğitim eski Bakanı Mahmut Özer ise yemin metnini eksik okudu ve ikinci defa tekrar etti.

HOŞ GELDİN, GÖZLERİN IŞILDIYOR MU?

Hazine ve Maliye eski Bakanı Nurettin Nebati yemin ederken muhalefet sıralarından “Gözlerin ışıldıyor mu?” diye laf atıldı.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu anons edilince de, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Hoş geldin” diye bağırdı. Bazı milletvekillerinin ise “Oh, ohh” diye laf atması dikkat çekti.

TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yemin etti.

SELFIE KUYRUĞU…

Bakanların Meclis'e büyük bir koruma grubuyla gelmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yemin saatinden önce TBMM'deki Koruma Daire Başkanlığı odasında bir süre beklediler.

Kuliste ise eski Bakan Süleyman Soylu'ya yoğun ilgi vardı. Bürokratlar ve partililer Soylu'yla selfie çektirdi.

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