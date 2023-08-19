Yeşil Sol Partililer ile jandarma arasında anma gerginliği: 3 gözaltı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Yukarı Göklü eski Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıl dönümünde bir araya gelen Yeşil Sol Partili grup ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da 2016 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Bazo Yılmaz’ın ölüm yıl dönümünde anma yapmak isteyen Yeşil Sol Partili bir grup, Yukarı Göklü Asri Mezarlığı’nda toplandı.
Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, mezarlık içerisinde konuşma gerçekleştirdiği sırada jandarma ekipleri ile aralarında gerginlik yaşandı. Ekiplerin uyarısına rağmen açıklama devam edince 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Yukarı Göklü Jandarma Komutanlığı’na alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)