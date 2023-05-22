Yıldırım isabet eden iki çoban tedavi altında… Durumları iyi

Van'ın Başkale ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çobanlar Selahattin İsaoğlu (24) ve Tacettin Deli'nin (20) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kübra Saçar, "İlk 24 saat özellikle kalp üzerindeki etkilerinden korkuyoruz. Ritim bozukluğu yapabilir, kalp durmasına kadar götürebilir. İlk 24 saat yoğun bakımda takip ediyoruz" dedi.

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Yurttepe Mahallesi Terazin mezrasında çobanlık yapan Selahattin İsaoğlu ile Tacettin Deli’ye dün hayvan otlattıkları sırada yıldırım isabet etti. Deli, Başkale Devlet Hastanesi’ne, İsaoğlu ise ambulans helikopter ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Selahattin İsaoğlu’nun durumunun iyi olduğunu belirten Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Bu hastalarda ya yıldırım çarpması sonucu açılan yaralara bağlı sıkıntılar ya da boşalan enerjinin, elektrik akımının vücutta yarattığı etkilenmeler olabiliyor. Bu hastamızda ciddi bir yanık söz konusu değildi. Ancak olası bir kalp ya da solunum durmasına karşı hastamızı 24 saat yoğun bakımda takip ettik. Durumu gayet iyi. Bu tür yaralanmalarda hızlı ulaşmak çok önemli. Çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Özellikle hastaneye ulaşacak boyutta olanları söylüyorum. 1-2 tane oluyor” dedi.

‘KALP DURMASINA KADAR GÖTÜREBİLİR’

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kübra Saçar ise hafif uyuşmadan ölüme kadar yıldırım isabet etmesinin sonuçları olabileceğini belirterek, “İlk 24 saat özellikle kalp üzerindeki etkilerinden korkuyoruz. Ritim bozukluğu yapabilir, kalp durmasına kadar götürebilir. O yüzden ilk 24 saat yoğun bakımda takip ediyoruz. Daha sonra etkilenen organlara bağlı olarak böbrek, yetmezliği, karaciğer yetmezliği, akciğerlerde hasar gelişebiliyor. Ama bu hastamızda şu ana kadar öyle bir etki görmedik. Bize geldiğinde uyuşma ve kasılma şeklinde bir etki görülmüş. Kalple ilgili şu ana kadar da bir sorun yaşamadık. 2-3 gün içinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Selahattin İsaoğlu ise korku dolu anları anlatarak, “Yaylada hayvanları otlatırken bir anda şimşekler çaktı. O sırada 2 eşek ve bir köpek öldü, sonra üzerimize düştü. Telefonla 112’ye haber verdim, sonra da babamı aradım. Olay yerine gelen mahalle sakinleri, üzerime toprak koydu. Sonra ambulans helikopter geldi. Şu an sağlık durumum iyi. Benimle yakından ilgilenen hastane yetkililerine ve doktorlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Başkale Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Tacettin Deli’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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