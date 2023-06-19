Yine Kadıköy, yine beton mikseri, yine kaza…

Kadıköy'de caddeden sokağa girerken sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, seyyar satıcı tezgahına çarptıktan sonra park halindeki dört aracın üzerine devrildi. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

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Kadıköy’de gerçekleşen kaza, 10.45 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş.’nin kullandığı 34 AH 5870 plakalı beton mikseri Bayar Caddesi’nden Şakacı sokağa hızla girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyyar satıcı tezgahına çarptı. Duramayan beton mikseri park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücünün kendi imkânlarıyla beton mikserinden çıkarak çevrede bulunan bir hastaneye gittiği öğrenildi. Kazada 4 araç ve seyyar satıcı tezgahı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken sokak araç trafiğine kapandı. Sokağın girişinde bulunan ve her gün 09.00 sıralarında açılan seyyar satıcı tezgâhının kaza sırasında açık olmaması olası bir faciayı önledi. (DHA)

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