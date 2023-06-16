YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi, Marmaray, metro, otobüs bedava mı?

YKS, iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek, İstanbul ve Ankara'da üniversite öğrencisi adayının ulaşımı ücretsiz sağlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

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Milyonlarca öğrenci hayalini kurdukları üniversitede eğitim görebilmek için iki gün boyunca düzenlenecek YKS kapsamındaki sınavlara katılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

İSTANBUL’DA YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB’den yapılan açıklamada; ”17-18 Haziran'da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.” ifadeleri yer aldı.

İETT sayfasında yer alan duyuruda ise şu sözlere yer verildi: 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS’ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir.

ANKARA’DA YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 17-18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. ABB’den yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

EGO, ayrıca adayların mağdur olmamaları için 17 Haziran Cumartesi 37 güzergahta 85, 18 Haziran Pazar ise 34 güzergahta 75 ilave servis sağlayacak.