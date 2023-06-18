YKS’nin ikinci oturumu AYT sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için saat 10.15’te sınava giren üniversite adayları, kendilerine tanınan süre içerisinde soruları çözerek sınavdan çıktı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde sınava giren adaylar da sınavın ardından salonlardan ayrıldı. Sınavdan çıkanlar, üniversitenin giriş kapısında kendilerini bekleyen aileleri tarafından karşılandı. Sınav çıkışında öğrenciler ve aileler birbirlerine sarıldı.

“KOLAY DA ZOR DA DEĞİLDİ”

AYT’den çıkan Senanur Ağcabay, sınavın kendisi için iyi geçtiğini belirterek, “Umarım herkesinki benim gibi güzel geçmiştir. Beklediğim gibiydi. Çok kolay da değildi, çok zor da değildi. Orta seviye bir sınavdı. Belki nispeten daha kolay sorular vardı ama çok zor bir sınavdı diyemeyeceğim. Dün TYT’den çıkınca herkes çok güzel geçtiğini söyledi. Güzel geçmesi hepimiz için avantaj olur mu bilemeyeceğim. Çünkü herkesinki de güzel geçince yığılma oluyor. Sonuçları bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Adaylardan Ahmet Ardan ise “Bu yıl geçen yıla göre biraz daha iyiydi. Bu benim ikinci, daha tecrübeliyim. Bu yıl kendimi kapattım, iyi bir derece yapmayı bekliyorum. İnşallah herkesin gönlüne göre olur.” dedi. (AA)

İlginizi Çekebilir Okulları karıştırınca YKS'ye giremedi