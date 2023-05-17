Abone Ol

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Elazığ'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu otobüsten yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Diyarbakır’dan Elazığ istikametine giden Hakan Narçiçeği yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Kinederiş Rampası mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun sağındaki emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra yangın yayılırken otobüs alev topuna döndü.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıİlginizi ÇekebilirAraçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıFeci kaza: 1 ölü, 7 yaralıİlginizi ÇekebilirFeci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam