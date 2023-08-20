Abone Ol

Yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

Feci kazada ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı varİlginizi ÇekebilirFeci kazada ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam