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Yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Konya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kaza sonrası yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Konya’da Zeynettin K. yönetimindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 75. kilometresinde Lütfü S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen un yüklü traktörle çarpıştı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki Mahmut A, Mahmut E, Yusuf Y, Cemile S, Lütfü Emre S. ile Aysel S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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