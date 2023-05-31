Yolculara “Hazmedin” diyen Nebati: Hatırlatmayı birkaç şahsa yönelik yaptım

Ankara-İstanbul uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında yaşanan tartışmanın yankısı sürüyor. Yolculara "Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı" diyen Nebati, bir açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara-İstanbul uçağında yolcularla yaşadığı tartışmaya ilişkin, “Uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir” açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, kendisinin yolcusu olarak yer aldığı Ankara-İstanbul uçağında yaşananların, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtıldığını belirtti.

Nebati, “2 gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir. Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır” dedi.

“AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE YAPTIM”

Uçaktaki yerini aldıktan sonra CHP’li bir milletvekilinin provokatif yönlendirmesi nedeniyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldığını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

– Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım.

“MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

– Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz. Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir.

– Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum.

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