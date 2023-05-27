YSK’dan belediyenin ‘Yeşil Bir Efes Selçuk’ pankartına yasak

İzmir’in Selçuk İlçe Seçim Kurulu skandal bir karara imza attı. İlçe Seçim Kurulu, AKP'nin başvurusu üzerine, Efes Selçuk Belediyesi'nin üzerinde “Yeşil Bir Efes Selçuk" yazılı pankartını, seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler için geçerli olan siyasi faaliyetleri düzenleyen yasayı gerekçe gösterilerek yasakladı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Selçuk İlçe Seçim Kurulu, Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yenilenen park hizmetinin tanıtımı için asılan “Yeşil Bir Efes Selçuk – Çalışıyoruz” yazılı pankartı, seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler için geçerli olan siyasi faaliyetleri düzenleyen yasa gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Skandal kararda yasağın gerekçesi olarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un “İlan ve reklam yerleri” başlıklı 60'ıncı maddesi gösterildi.

Selçuk İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kemal Burak Özgür başkanlığında alınan karara CHP ve İYİ Partili üyeler muhalefet şerhi koydu.

“PANKARTIN SEÇİMLE BİR İLGİSİ YOK!”

CHP ve İYİ Partili üyeler karara yönelik muhalefet şerhlerinde, şikayete konu pankartın seçimle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, bu şikayetin AKP’nin Efes Selçuk Belediyesi’nin hizmetlerinden rahatsız olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Şerhte, “Şikayete konu olan pankartın seçimle hiçbir ilgisi yoktur. Belediyeler genel seçimlere dahil edilemezler. Şikayete konu olan pankart Selçuk Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu hizmete ilişkin bilgilendirme pankartıdır. Belediyeler birere kamu kuruluşudur. Belediye verdiği hizmeti gösteren anlatan pankart asabilir ve asmakta zorundadır. Pankartın kaldırılmasını isteyen siyasi partinin belediye hizmetlerinden rahatsız olduğunu gösteren bir şikayettir” denildi.

BAŞKAN'DAN TEPKİ: SKANDAL KARARI TANIMIYORUZ!

Kurulun aldığı skandal kararı tanımadıklarını söyleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

*Türkiye her ne kadar seçim gündemine odaklanmış olsa da, biz Efes Selçuk Belediyesi olarak, kentimize ve yurttaşlarımızın ayrımsız olarak tümüne yönelik sorumluluklarımız gereği çalışma ve hizmetlerimize, seçim sırasındaki ihtiyaçların karşılanması da dahil olmak üzere, durmadan devam ediyoruz.

*Ak Partili Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Selçuk İlçe Seçim Kurulu’na yapılan söz konusu başvuru sebebiyle, ilçe seçim kurulunun CHP ve İYİ Partili üyelerinin muhalefet şerhine rağmen aldığı skandal kararı, ülkemizin bürokrasisinin sürüklendiği akıl dışı ve taraflı parti devleti anlayışının bir göstergesi olarak üzüntüyle karşıladık.

*Ne devletimiz ne de belediyelerimiz kimsenin siyasi çıkarlarının arka bahçesi olarak görülemez.

*Biz yeşil ve yaşanabilir bir Efes Selçuk için çalışmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızın ne bugününe ne de yarınlarına kişisel siyasi çıkarların gölgesinin düşmesine müsaade etmeyeceğiz.

*Bu skandal kararı tanımıyoruz, her siyasi görüşten Efes Selçuklu yurttaşlarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz.

İlginizi Çekebilir YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?