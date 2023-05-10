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YSK’ya Süleyman Soylu ile ilgili suç duyurusu çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Başkanlığı'nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetti. Bu kararın yeterli olmayacağını belirten CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, YSK’yı, suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

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YSK’ya Süleyman Soylu ile ilgili suç duyurusu çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu kararın yeterli olmadığını belirtti.

“YSK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI”

Özkan, “Süleyman Soylu'nun seçim güvenliğine gölge düşürecek GAMER sistemini kullanmasını reddetmek yetmez. YSK paralel yapı kuran Süleyman Soylu ve bu işlemde parmağı olan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunmalı” ifadelerini kullandı.

 

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