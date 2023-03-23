Yumurtladıktan sonra gölete dönemeyen binlerce balık öldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde yumurtlamak için çıktıkları gölete dönemeyen binlerce balık sığ suda öldü.
Gercüş ilçesindeki Kırkat Göletindeki binlerce balık, yumurtlamak için dere yatakları ve sığ sulara gitti. Ancak birçok balık, ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp, öldü.
Bölge halkının ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)