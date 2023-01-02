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Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı. 

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Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesindeki 1inci derece askeri yasak bölgedeki denetimde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri İ.O., R.S. ve G.B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA

Öte yandan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isterken dün Uzunköprü ilçesindeki 1inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Y.A. ve E.T.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Edirne FETÖ Yunanistan
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