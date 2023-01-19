Yunanistan’dan zorla gönderilen 22 kişiye sınır birlikleri müdahale etti
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla ülkeye gönderilmeye çalışılan 22 kişiye sınır birliklerinin müdahale ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 22 kişiye sınır birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahsın PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” denildi. (AA)