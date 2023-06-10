Yunanistan’ın Türkiye’ye göndermeye çalıştığı 40 kişilik mülteci grup engellendi

Yunanistan tarafından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 40 kişilik mülteci grubunun geçişine izin verilmedi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Mehmetçik, 8 Haziran Perşembe günü, Edirne Keşan’da Türkiye tarafına ilerleyen yaklaşık 40 kişilik grubu tespit etti. Yaklaşan grup sınırda görevli komandolar tarafından hudut hattında engellendi.

Sınıra kadar beraberlerinde Yunan askeri olduğu değerlendirilen silahlı kişinin zoruyla getirildikleri anlaşılan grup, Türk askerini görünce Yunanistan tarafına geri dönmek istedi. Sınırın Yunanistan tarafında yaşanan arbedede mültecileri zorla getiren silahlı kişi, 15-20 el havaya ateş açtı.

Mehmetçik’in müdahale etmeden takip ettiği olayda mülteciler Yunanistan tarafından geri döndü. Bir süre sonra, olayın yaşandığı Yunanistan tarafındaki bölgeye gelen kişilerce etrafa saçılan boş mermi kovanlarının toplandığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait sınır güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, daha önceden Ege Denizi ve kara sınırlarında benzer sayısız geri itme olayına imza atan Yunanistan’ın, bu faaliyetleri artık büyük gruplar halinde ve silahlı kişiler eşliğinde yapmasının sınır hattında istenmeyen bir olay yaşanmasına sebep olabileceğini ifade etti. (DHA)

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