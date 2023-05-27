Yurt dışında kullanılan oy sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yarın yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs’ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.
2 MİLYONA YAKLAŞTI
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53’e ulaştı.
Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00’de sona erecek. (AA)