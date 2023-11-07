Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma
Artvin Valiliği, Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Artvin Yusufeli’nde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral’in ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmeyerek, hesabı ödemek istemediğini söylediği iddiaları sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ”
Artvin Valiliği, kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bugün medyada yer alan konu ile ilgili olarak Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.