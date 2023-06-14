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Yüzlerce kilo yakalandı… Sahtecilerin hedefi külçe altın!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi

Yayınlanma: 09:01 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi. 8 adrese yapılan operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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