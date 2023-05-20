Abone Ol

Zafer Partili Ceren Gürkan, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Partisi'nde basın danışmanı ve 14 Mayıs'taki seçimde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Zafer Partili Ceren Gürkan, son yolculuğuna uğurlandı

Etimesgut’ta çevre yolunda 18 Mayıs günü, Özcan Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki çekiciye çarptı.

Kazada Ceren Gürkan hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Özcan Y. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 2,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ceren Gürkan için Çankaya ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Gürkan'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Zafer Partililer de katıldı. Gürkan’ın tabutunun üzerine duvak örtüldü.

Ceren Gürkan

Funda Gürkan, kızının tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta duran Funda Gürkan’ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ceren Gürkan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. (DHA)

Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan trafik kazası kurbanıİlginizi ÇekebilirZafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan trafik kazası kurbanı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam