Alkol zamlarından sonra Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu

Alkollü içki ve sigaraya gelen yüzde 14,82'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, vatandaşa yansımaya başladı. ÖTV'deki artıştan sonra tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam gelirken 10 Temmuz'dan sonra bir de yüzde 2 KDV zammı gelecek. Alkol ve sigaradaki son fiyat artışları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.

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Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,82 oranında zamlandı.

ÖTV zamlarından en çok rakı, viski, cin ve şarap gibi ÖTV’si doğrudan maktu tutarla belirlenen içkileri vurdu.

Yeni zamlarla birlikte litrelik rakının ÖTV yükü 331,6 liradan 380,7 liraya çıktı. Rakının ÖTV’si litrede 49,1 lira arttı.

Bazı viski markaları, ÖTV zammından bir gün önce ürünlerine litrede 40 liranın üzerinde zam yaptı. Ancak yeni vergilerle bu zamların da yetersiz kalabileceği ifade ediliyor.

Yeni zamlarla şarabın üzerindeki ÖTV 26,5 liradan 30,44 liraya çıktı. Biradan alınan maktu ÖTV de 5,40 TL’den 6,19 TL’ye çıktı.

ÖTV zamlarından en çok rakı, viski, cin ve şarap gibi ÖTV’si doğrudan maktu tutarla belirlenen içkileri vurdu.

Yeni zamlarla birlikte litrelik rakının ÖTV yükü 331,6 liradan 380,7 liraya çıktı. Rakının ÖTV’si litrede 49,1 lira arttı.

SİGARANIN ÖTV’Sİ DE ARTTI

Birkaç gündür seri zamların yaşandığı sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 14,82 oranlarında artırıldı.

Yeni zamlarla bir paket sigaranın üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı 20,33 liradan 23,33 liraya çıktı.

Son olarak dün de alkol ve sigaraya 10 Temmuz’dan sonra geçerli olmak üzere bir de yüzde 2’lik KDV zammı geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Akşamcıları ayıltan alkol ve sigara zamları akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl söylediği sözleri getirdi.

31 Mayıs 2022’de Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan, “Devamlı artırıyoruz, bundan dolayı da çok rahatsızlar hem suluda artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz fakat hayret aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri duymuyor, yeter ki alayım diyor. Hem kuru hem sulu bunların hepsi zarar. Gerek sigara gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor.” demişti.

‘TOPLUM SAĞLIĞI İLE İLGİSİ YOK’

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, alkoldeki vergi artışlarıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada “Bir litre alkolde 736,77₺ olan ÖTV %14,82 artarak 845,96₺ olmuştur. Bu durumun toplum sağlığını korumakla ilgisi kalmamıştır. Fazla vergi sadece vergiyi değil, insanımızı da öldürmeye devam edecektir! 2010 yılında bir litre alkolde 51 lira 48 kuruş olan ÖTV, bugün 845 lira 96 kuruş olmuştur! 12 yıllık artış oranı %1543’tür”ifadelerini kullanmıştı.

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