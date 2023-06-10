Zeydan Karalar’dan o video için açıklama: ‘Her gün iftira, her gün montaj’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir partiliyi kürsüye çıkarıp tokatladığı iddia edilen görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Görüntüleri iftira ve montaj olarak değerlendiren Karalar, tokatladığı iddia edilen kişinin 45 yıllık dostu olduğu belirterek o kişinin konuyla ilgili videolu açıklamasını paylaştı.

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CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, sandık görevlileri ile buluştuğu toplantıda bir partiliyi “Gel buraya” diyerek kürsüye çağırıp tokatladığı iddia edildiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Karalar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak görüntüleri iftira ve montaj olarak değerlendirdi. Tokatladığı iddia edilen kişinin 45 yıllık dostu olduğunu belirten Karalar , “Her gün iftira, her gün montaj… Siz bu palavralarla Adana delikanlısını yıkabilir misiniz? 45 yıllık can gardaşıma tokat atmışım. Dinleyin de tokadı görün:)” notuyla o kişinin konuyla ilgili videolu açıklamasını paylaştı.

“KESİNLİKLE YALAN, DOLAN İFTİRA”

Karalar'ın tokat attığı iddia edilen kişi, Zeydan Karalar ile 1978 yılında partinin gençlik kollarında tanıştığını ve Karalar'dan her zaman destek gördüğünü belirterek, “Benim ağabeyim, kardeşim. Öyle bir şey, bana vurması mümkün değil. Ben o sırada konuşmak istedim. Konuşma yok dediler, çıktım geldim yani. Başka bir şey yok. Kesinlikle yalan, dolan, iftira” dedi.

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