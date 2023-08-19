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Zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Milas-Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilmeyen 48 KB 307, 06 CFP 186 ve 48 ACV 393 araçlar çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

UZU ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi de bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. (AA)

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