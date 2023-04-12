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Zincirleme kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Hakkari'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Zincirleme kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş köyü yakınında İran plakalı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van’a doğru seyir halindeki 01 DML 23 plakalı minibüsle çarpıştı, ardından TIR’ın dorsesi de 34 FA 6945 plakalı otobüse çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı, TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu bölgede araçların kontrolü olarak geçişini sağlıyor. (AA)

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