Zonguldak’ta 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Hayati tehlikesi var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte olduğu M.Ö. isimli kadının 2 yaşındaki N.Ö. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Furkan S. (25), tutuklandı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

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18 Mayıs’ta Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde iddiaya göre, Furkan S., M.Ö. isimli kadının evine giderek geceyi birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Furkan S., evde kalan ve cep telefonundan video izleyen 2 yaşındaki N.Ö. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

HASTANEDE KENDİSİNİ BEBEĞİN DAYISI OLARAK TANITTI

Bebek, cinsel istismar sonrası bayıldı. Furkan S. ise bebeğin kafasını defalarca duvara vurarak ayıltmaya çalıştı. Yaşananların ardından bebek kendine gelmeyince Furkan S. yürüyerek hastaneye gitti ve kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, yeğeninin nöbet geçirdiğini söyledi.

Doktor kontrolünde, bebeğin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Furkan S. gözaltına alınırken, ifadesinde yaptıklarını itiraf etti. Furkan S. ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olabileceği düşünülen M.G. isimli bir şüpheli erkek gözaltına alındı. M.Ö.’nün 8 yaşındaki diğer kızı devlet korumasına alındı. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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