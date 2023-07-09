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Zonguldak’ta heyelan: İstanbul yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yayınlanma: 11:03 - 09 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Zonguldak çevresinde dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı. (AA)

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