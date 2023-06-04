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100 dönüm ekili buğday kül oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

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100 dönüm ekili buğday kül oldu

Kırsal Kengerli Mahallesi’nde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Köylülerin müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. Gelen ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. 100 dönümlü alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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buğday Diyarbakır yangın
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