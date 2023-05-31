12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 12 ilde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK-PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Türkiye’den terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Suriye’nin Haseke ilindeki Hol Kampı’nda ve çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla ailelerine para göndermek isteyen şüphelilerin kullandığı hesaplarla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporuna göre şüpheli para transferi yaptıkları tespit edilen 22 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mardin, İstanbul, Bingöl, Ankara, Konya, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Isparta, Hatay, İzmir ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ile adreslerindeki aramalarda, 4 bin 800 dolar, 4 bin 400 lira, ruhsatsız av tüfeği, örgütsel içerikli doküman ve kitaplar, çok sayıda dijital materyal, gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 35 şarj adaptörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. (AA)