17 yaşındaki Damla feci şekilde can verdi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manisa’da Ö.A.’nın kullandığı 45 ANG 413 plakalı otomobil, Çamönü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, zeytin ağacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
DAMLA HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde otomobildeki yolcu Damla Kalem’in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.A. ile yolcular H.E.D. ve K.N. ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. (AA)