Abone Ol

19 yaşındaki Ahmet boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ahmet B. boğuldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
19 yaşındaki Ahmet boğuldu

Akdurak Mahallesi’nden arkadaşlarıyla Sarısu mevkisine gelen Ahmet Bektaş denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.

Sağlık ekipleri, bir süre sonra denizden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gencin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Siverek'te gölete giren genç boğulduİlginizi ÇekebilirSiverek'te gölete giren genç boğulduSerinlemek için girdiği sulama kanalında boğulduİlginizi ÇekebilirSerinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam