19 yaşındaki Ahmet boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ahmet B. boğuldu.
Akdurak Mahallesi’nden arkadaşlarıyla Sarısu mevkisine gelen Ahmet Bektaş denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.
Sağlık ekipleri, bir süre sonra denizden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gencin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)