19 yıl hapisle aranıyordu, gardırop arkasında yakalandı
Kayseri'de 95 ayrı suçtan aranan ve üzerinde kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan H.Ç., evinin yatak odasındaki gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından aranan ve 30 ilde 95 ayrı suçla suçlanan H.Ç.’nin yakalanması için çalışmalara başladı.
Bu çerçevede, hükümlünün Kayseri’deki adresinin belirlendiği tespit edildi. Hükümlünün evinde saklandığı yerin yatak odasındaki gardırobun arkası olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan H.Ç., emniyet tarafından yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.