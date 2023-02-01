2 milyon liralık gasp yapan şüpheliler yakalandı

Arnavutköy'de bir işadamından 2 milyon lira nakit parayı silah tehdidi ile gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Mağduru daha önceden tanıdıkları öğrenilen şüphelilerle birlikte çalınan paranın 490 bin lirası ele geçirildi.

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İstanbul’da nakliyecilikle uğraşan işadamı S.Ş. (42) 30 Ocak 2023 tarihinde polise başvurarak daha önceden ticari ilişkisi olduğu iki kişi tarafından gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. S.Ş. ifadesinde iki şüphelinin kendisini kaçırdığını, zorla alıkoyduğunu, ardından 2 milyon lira nakit parasını gasbederek kaçtıklarını belirtti. Mağdur S.Ş., şüphelilerin silahlı oldukları için korkup karşı koyamadığını belirtti.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilerin izi Gebze’de bulundu. Düzenlenen operasyonla şüpheliler İsa G. (40) ile Halis Y.(35) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 490 bin lira para ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden İsa G.’nin daha önceden 19 suç kaydı olduğu tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler. (DHA)

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