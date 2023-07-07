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2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesine 2 yıl önce ailesi ile göç eden Yavuz Kazan (31), kaçtığı husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

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2 yıl önce göç ettiği ilçede, kaçtığı husumetlileri öldürdü

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde oturan Yavuz Kazan, 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Tarsus ilçesine göç etti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi’ne ailesi ile yerleşen Kazan, saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı.

2 çocuk babası Kazan hayatını kaybetti, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor. (DHA)

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