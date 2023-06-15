20 yıl önceki cinayetin şüphelileri, zaman aşımına 3.5 ay kala yakalandı

Kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç ve Muammer Coşar'ı, 20 yıl önce tabancayla vurarak öldüren Mahmut Canbulut ve kardeşi Veyis Canbulut, davanın zaman aşımına 3.5 ay kala yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aksaray’da yaşayan Mahmut Canbulut (58) ve kardeşi Veyis Canbulut (45), kan davası sebebiyle düşmanlık ilişkisi içinde oldukları Naciye Koç (50) ve Muammer Coşar’ı (28) 2 Ekim 2003 tarihinde tabanca ile vurarak öldürdü.

Şüpheliler, saldırının ardından kaçtı. O dönemde yapılan araştırmalarda Canbulut kardeşlere ulaşılamadı. Ancak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi’nden (JASAT) oluşan bir ekip tarafından dosya yeniden açıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada iki kardeşin Konya’nın Ereğli ilçesinde bir inşaatta çalıştığını tespit etti. Şüpheliler, cinayet davasının zamanaşımına uğramasına 3,5 ay kala saklandıkları evde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.