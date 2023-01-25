2042’ye kadar ehliyetine el konulan sürücü kazada öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce birkaç kez sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan Murat Volkan Sevim, otomobiliyle kamyona çarptı. 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen Sevim, kaldırıldığı hastanede öldü.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında D-400 kara yolu Gültepe Kavşağı’nda meydana geldi. Manavgat’tan Antalya yönüne giden Murat Volkan Sevim’in kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden S.A. idaresindeki sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon ve otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Murat Volkan Sevim ve devrilen kamyondaki S.A.’yı, araçlardan itfaiyeciler çıkardı.

Sağlık ekibi Murat Volkan Sevim’in kalbinin durduğunu belirledi. İlk müdahalelerin ardından S.A. ve Murat Volkan Sevim hastaneye götürüldü. Sevim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Murat Volkan Sevim’in 2021’de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, sonrasında da birçok kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı belirlendi. 2042 yılına kadar ehliyetine el konulan Sevim’in, 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. (DHA)

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