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4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kavşakta 4 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Mersin’de gerçekleşen kaza, sabah saatlerinde Beydeğirmeni Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. 2 minibüs, 1 tanker ve 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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