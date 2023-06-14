4 araç birbirine girdi, yaralılar var
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kavşakta 4 aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mersin’de gerçekleşen kaza, sabah saatlerinde Beydeğirmeni Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. 2 minibüs, 1 tanker ve 1 kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)