4 ilde ‘Sevenler’ çetesi operasyonu: 18 şüpheli adliyede

İzmir merkezli 4 ilde 'Sevenler' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı suç örgütü kuran şüphelileri takibe aldı. Silah kaçakçılığı, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukların belirlenen ‘Sevenler’ isimli suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz’da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa’daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADRESLERİNDE RUHSATSIZ 17 TABANCA YAKALANDI

Örgüt lideri M.S.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.’nin, kaçmaya çalışırken, üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalandıkları bildirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 133 mermi ele geçirildi.

Öte yandan Sevenler suç örgütünün başka suç örgütleriyle silahlı mücadeleye girdiği belirtildi. Galericilik yapan örgüt lideri M.S.’nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç’un 3,5 ay önce silah saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A.K.’yi tetikçi olarak tutukları belirlendi. İstanbul’da olduğu belirlenen A.K.’nin herhangi bir eyleme geçemeden, düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı da belirtildi. Operasyon kapsamında aralarında A.K.’nin de bulunduğu 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA)