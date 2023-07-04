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40 gün önce evlenmişti! Sercan feci şekilde can verdi

Konya'da, alacak nedeniyle husumetli olan 2 ailenin bıçaklı kavgasında 40 gün önce evlenen Sercan Karataş (24) aldığı bıçak darbeleriyle öldü, 5 kişi ise yaralandı.

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40 gün önce evlenmişti! Sercan feci şekilde can verdi

Ereğli ilçesi Orhaniye mahallesinde iddiaya göre, alacak meselesinden husumetli olan 2 aile arasında kavga çıktı.

BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Kavgada, 40 gün önce evlenen Sercan Karataş, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi. Karataş’ın babası Mehmet Karataş ile oğulları Sedat ve Özcan Karataş ve diğer aileden de Can Arazi ve Resul Arazi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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