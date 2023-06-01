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5 terörist daha ikna sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından, PKK'lı 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı.

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5 terörist daha ikna sonucu teslim oldu

5 PKK’lı terörist ikna sonucu teslim oldu. Yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan teröristlerin 2002- 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan terörist sayısının 48’e yükseldiği bildirildi. (DHA)

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