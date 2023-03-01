6 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu
Bursa'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Arının (31), ormanda cansız bedeni bulundu.
Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesinde oturan Recep Arı, iddiaya göre, 24 Şubat Cuma günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak evden çıktı.
16 ATD 714 plakalı kamyonetine binerek evden ayrılan Arının geri dönmemesi üzerine, ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesindeki ormanda Arının cansız bedeni bulundu.
İki çocuk babası Recep Arının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)