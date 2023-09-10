Abone Ol

7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandıİlginizi ÇekebilirBakan Yerlikaya duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandıYılbaşından bu yana bin 146 terörist etkisiz hale getirildiİlginizi ÇekebilirYılbaşından bu yana bin 146 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı Suriye taciz terörist
X Reklam