Adana’da 2 bin polisle asayiş uygulaması

Adana’da 2 bin polisin katıldığı, dron ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat, çeşitli gramaj ve cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, dron ile havadan destek verildi.

Sabit nokta kontrollerinde 4 bin 804 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 7 adet çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca 60 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 124 bin 76 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi. 152 umuma açık mekânı denetleyen ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerine adli, usulsüzlük saptanan edilen 12 iş yerine ise idari işlem uyguladı.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiye ise 15 bin 425 lira idari cezası kesildi.

Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 14 bin 532 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakalarken, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat ile 78,43 gram esrar, 1,85 gram metamfetamin ve 54 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. (DHA)

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