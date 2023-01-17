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Adana’da IŞİD operasyonu

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının yakalanması için operasyon yapıldı.

Yayınlanma: 07:19 - 17 Ocak 2023 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye’de IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. TEM şubesi ekipleri söz konusu adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

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