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Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Adana'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:09 - 08 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’da meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçtu.

Otomobilde bulunan Batuhan K., Alper D. ve Fatih G., çevredeki vatandaşların yardımı ile suya batan otomobilden çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtulan 3 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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