Adıyaman’da minibüs devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman’da Ramazan Önal idaresindeki 46 AGP 915 plakalı işçi servisi, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce devrilen araçtan çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Minibüsteki işçilerin, Besni ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenildi. (AA)