Adliye çıkışı kavga: 1’i asker, 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında duruşma sonrası çıkan kavgada, 1'i asker 5 kişi yaralandı.
Bismil Adliyesi önünde Husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
SİLAHLAR, TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU
Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)