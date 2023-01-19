Ağabeyini öldürdü, ‘iyi hal’ indirimi aldı

9 yıl önce evinde pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak tutuklu kardeşi Nuri Uzun'a (39) verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan sanığın cezası, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl 10 aya düşürüldü.

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Cemal Uzun, Kayseri’deki evinde, 3 Haziran 2014’te pompalı tüfekle vurularak öldürüldü, olaydan 2 hafta önce nişanlanan ve o dönem 15 yaşında olan kızı Adeviye H. (24) ise bıçaklandı. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Adeviye H. ifadesinde, kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını, bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da arbedede vurulup öldürüldüğünü söyledi. O dönem yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

‘OLAYLA HİÇBİR ALAKAM YOK’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021’de dosyayı yeniden açtı. Kayseri genelinde 1000’e yakın kişiyle yüz yüze görüşen ekipler, aile bireyleri üzerinde yoğunlaştı. Olayda bıçaklanan, sonraki dönemde ise evlenen Adeviye H. ifadesinde, “Babam, nişanlımla uygunsuz konuşmalarımı duydu. Ardından kavga etmeye başladık, nişanda takılan altınları istedi, sonra da nişanı atacağını söyledi. Tekme attım. O da beni bıçakladı. Sonra amcam sesi duyunca geldi. Holde babamla konuşup bir odaya kilitledi. Ardından da amcamın elinde bir tüfek gördüm” dedi.

Ekipler, Cemal Uzun’un eşi F.U., kardeşi Nuri Uzun ile onun eşi N.U.’yu gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp Nuri Uzun hakkında, ‘Kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, geçen yıl 21 Ocak’ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Nuri Uzun, ‘Kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ardından ‘iyi hal’ indirimi uygulanıp cezası müebbet hapse düşürüldü.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Sanık Nuri Uzun’un avukatı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya itiraz taleplerinin yerinde görülmediğini vurgulayıp, dosyayı esastan reddederek, hukuka uygun buldu. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi. Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay’a taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, sanık Nuri Uzun hakkında, yeğeni Adeviye’nin yaralandığı gerekçesiyle ‘tahrik’ indirimi uygulanmadığını, söz konusu indirimin yapılmasını isteyip, dosyayı yeniden Kayseri’ye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, yeniden yargılanan tutuklu sanık Nuri Uzun ile ölenlerin yakınları hazır bulundu. Suçsuz olduğunu tekrarlayan Uzun, “Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Diyeceğim bir şey yoktur. Kardeşimi kesinlikle ben öldürmedim” dedi.

Şikayetçi olmadığını söyleyen anne Havva Uzun ise “Oğlum suçsuz, eğer oğlum öyle bir şey yapmış olsa, onu ben kendi ellerimle teslim ederdim. Tahliyesini istiyorum” diye konuştu.

Maktulün eşi F.U. da şikayetçi olmadığını belirterek, “23 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Eğer, Nuri böyle bir şey yapmış olsa ben de onu vururdum. Şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nuri Uzun’u, ‘Kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, daha sonra ‘tahrik’ indirimiyle cezayı 19 yıla düşürdü. Heyet, ‘iyi hal’ indirimi de uyguladığı sanığı 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamına hükmetti. (DHA)