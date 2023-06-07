Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü

Manisa'da 78 yaşındaki Mehmet Menemen, bir silahtan çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Menemen'in ağaçtaki kuşa ateş komşusu A.Ö. tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Mehmet Menemen, üzüm bağında çalışırken aniden yere kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞLENMİŞ

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mehmet Menemen’in başına isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan araştırmada ise Menemen’in yakın bir mesafeden ateşlenen bir tüfek sonucu vurulduğu ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri yoğunlaştıkları soruşturmada, Mehmet Menemen’i vuranın komşusu 78 yaşındaki A.Ö. olduğunu tespit etti. A.Ö.’nün, ağaçtaki kuşa ateş etmek amacıyla silahını kullandığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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