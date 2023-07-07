Ağır hasarlı bina çöktü, çevredeki panik kameraya yansıdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü. Bina çökerken vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiyede Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesinde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YIKILDI

Polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiden kapatıldı. Kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı. Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yıkımın ardından ekiplerin yaptıkları arama ve taramada enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kısmen çöken 4 katlı binanın ayakta kalan ve risk oluşturan kısımları da kontrollü şekilde yıkıldı. (DHA)

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